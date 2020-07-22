播下藝術種子，為自己完成獨特的文化公民成年禮！台南獨有「做16歲」成年禮傳統，5年前更開始結合藝文培訓推出文化公民成年禮，今年策畫「16歲正青春藝術節」搭青少年藝文參與平台，台南市長黃偉哲歡迎大家持三倍券來看戲、逛市集，青春不留白。

今年「16歲正青春藝術節」以《出脫》為主題，「出脫」台語意謂「向上的志氣」，邀影響新劇場、台南S.F.C街舞團、王偉篴老師，讓青少年透過「扮戲計畫」、「舞動青春」以及「青春開唱」等表現手法展現年輕世代熱情。

黃偉哲表示，儘管現代社會16歲尚未成年，還在讀高中，仍處於受教育階段，但可以發現年輕朋友日常所思所想、所願意承擔責任都比大人來得多，當初藝術節緣起，亦希望將傳統意味做現代化的呈現，讓成年不僅透過科儀，也能在舞蹈、劇場或歌聲中做16歲，誠摯邀請全國各地青少年朋友攜三倍券參加16歲正青春藝術節。

5年來，結合劇場表演廣邀16歲青少年體驗看戲、做戲及扮戲過程，親身參與藝文活動，5年來累積《少年蒙太奇》、《在路上》等5齣青少年劇場原創作品，吸引台南、高雄、嘉義、彰化、美國加州等243位青少年接受表演藝術演出製作培訓，舉辦69場推廣活動，4323人觀賞青少年劇場演出、近2萬人參與計畫，更有31名高中畢業生在藝術世界找到興趣，考上大學藝術相關領域科系逐夢踏實。

台積電文教基金會執行長許峻郎說，今年因疫情因素，很多藝文補助被迫取消，台南16歲藝術節是少數仍持續補助活動，幫助青少年實現創作夢想。

今年召集台南市23校熱舞社的「POWER SUMMWER」系列活動，7月25日「你和我的16歲嘻哈事」講座拉開序幕，8月1日嘻哈表演、文創市集與8月2日的台南高中職聯合舞展high翻暑假。其中，「扮戲計畫」讓參加的青少年在近半年培訓後，於8月21日至23日在台南文化中心原生劇場進行4場售票演出，當周周末戶外還有金曲獎歌手吳蓓雅、臺南新營與屏東的阿卡貝拉團熱力開唱的「青春開唱-青春舞台秀」，及以青春為主題的創意市集「青春市集」免費欣賞活動，打造台南文化中心的春青樂園。

(中時 )