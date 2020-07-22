配合三倍券上路，基隆市愛四路夜市各店家紛紛推出各種優惠。（張穎齊攝）

振興三倍券15日上路，基隆市愛四路夜市各店家紛紛推出各種優惠，包含松山活海鮮推出各種套餐均折價100元；老兵奶油螃蟹原價650元套餐，只需500元；新記手工煎餃推出持振興消費卷消費滿200元及500元，再贈送原味煎餃或燒賣，其他店家也有不同優惠，歡迎民眾來報復性消費。

基隆市產業發展處表示，三倍券推動，愛四路夜市蓄勢待發，各店家紛紛推出各種優惠措施，希望能夠搶搭這次熱潮，吸引更多人潮消費，消費者也能以更優惠的價格，享受各種頗負盛名的美食。

優惠店家包括，石頭鄉燜烤玉米、汕頭沙茶炒牛肉、北平鍋貼、椰椰奶奶、全民甘草芭樂、小時候紅茶起士章魚燒、天下第一味、榕記奶油螃蟹等，都有折扣及贈送餐點，期待大家趕快把握機會，來愛四路夜市享受基隆獨特風味的傳統美食。

另外，七堵區南興路「陶板浴養生館」也祭出，用3000元三倍券即可享5000元額度的陶板浴，基隆市議員張耿輝到場使用後，盛讚有助新陳代謝、長輩抗老化，對皮膚功效好，也能徹底紓壓。

(中時 )