一零四(3130)今天公布「企業最常僱用大學排行榜」，依照新鮮人最愛的前10大產業及起薪排序，含金量前三高的產業依序為半導體、軟體及網路業、金融機構相關業。不過，半導體業中，最常聘用交大畢業生，但明新科大異軍突起，與台成清交共列半導體企業最常僱用前5名。而金融業及軟體網路業最常聘用的都是淡江大學畢業生，政大、台大則以含金量取勝四所老牌私校。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業最常僱用哪個學校的畢業生，反映學校科系的人才「供給量」、專業含量與學長姐聘雇口碑共同形成的「聘雇質感」。以半導體為例，AI、物聯網、5G題材共掀的人才大戰，產業直接開挖台成清交碩博士，擔任半導體研發工程師、數位IC工程師、軟體研發工程師等，因專業門檻高，平均起薪5.5萬元；明新科大以技職實作之姿擠進最常僱用第4名，但因擔任職務除了設備製程工程師之外，也包括作業員、助理工程師等，平均起薪3.6萬元，僅為其他四校的65％。

類似情況出現在金融業，政治大學位居金融業最愛聘用第5名，取量名次落後傳統老牌私校，但平均起薪4.8萬元相對領先其他四校(淡江、銘傳、輔仁、文化)約33％，主因超過半數畢業生是碩博士，擔任職務除了銀行辦事員、融資/信用業務員之外，也包括薪資較高的儲備幹部、金融研究員。

台大畢業生拿下軟體網路業最常僱用第2名，除了擔任軟體工程師之外，也擔任薪資較高的演算法工程師、韌體設計工程師，平均起薪4.9萬元，比同榜四所老牌私校(淡江、銘傳、輔仁、文化)高出約44％。

(時報資訊)