資金潮推波助瀾，近期房市火熱，傳真行銷董事長王明成直言，這段時間聽到很多聲音說個案賣得好，其實房市還是以個案表現為主，而蛋白區比蛋黃區熱、中低總價的案子又比高總價的案子去化的快、預售又比成屋好賣！他說，近民生西路口的「宏國大道城」30坪以下小宅第一周就被搶光光，56坪的100多戶也僅花三周時間就去化完。

王明成說，疫情改變大家生活方式，以往從來沒被隔離過，現在無論在思考或生活習慣方面都會有很大的改變，預期下半年房市有幾大變化，第一是品牌優勢，疫情秋冬再來的呼聲高，大家十分謹慎怕買錯東西，公司品牌力成為消費者考量的重點因素，而品牌力包含三個項目為知名度、好感度，最重的是忠誠度，這並不是說消費者忠於企業，而是指企業必需滿足市場消費者的需求。

疫情需要保守社交距離，王明成說第二個變化，就是消費者要健康的空間，近期賣得好的案子都是基地大、棟距也大，以往流行陽台外推，但現在民眾反而有呼吸的空間。在後疫情時代健康概念很重要，有公園的推案也是銷售的很快，未來大自然比大賣場有用。

王明成直言，房市並沒有出現報復性的消費，有恢復性的消費就不錯了，現在資產保值概念熱燒，現在房市置產約占了4~5成，這以往是沒有的。預期未來還會有很多黑天鵝會出現，過去很多建商追求最高利潤，現在應該是追求最小的風險。

還有一個重要的改變是個案以內容為主，所謂內容是指在地性，喚起在地情的話很容易受到認同，也會加速去化時間。像是近民生西路口的「宏國大道城」，原本預計今年初開案，因疫情影響延遲至6月，30坪以下小宅第一周就被搶光光、剩56坪，前後也只花了三周的時間就去化掉100多戶的可售量體，銷售速度驚人。

宏國大道城全區劃分成ABCD四大棟，第一期先推CD兩棟，總銷約40億元左右，每坪均價90萬元，規劃28~56坪的2~3房產品。AB棟正在加快腳步規劃中，計劃將以中大坪數為主力，總銷大約160億元，有機會在年底前或明年初推出。

(時報資訊)