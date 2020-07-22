央行今宣布，提高銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款每戶最高額度，A方案由最高200萬元調高至400萬元；B方案由最高600萬元調高到1600萬元。央行業務局局長蕭翠玲表示，經濟部日前修正中小企業標準，新的標準為「凡實收資本額在新台幣1億元以下，或經常雇用員工數未滿200人之事業」，凡符合該項修正後之中小企業，均可適用央行專案貸款，預料受惠的企業戶會更多。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情對國內經濟活動之衝擊，央行於109年4月1日開辦2000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理申貸金額已突破千億元，有助於中小企業取得持續營運所需資金。

鑒於中小企業規模具有差異性，近來部分中小企業反映央行原定每戶貸款額度不敷需求，為協助企業強化營運動能，央行調整該專案貸款每戶最高額度，並自109年7月24日起生效。

央行業務局局長蕭翠玲表示，本專案融通期限暫維持至110年3月27日，但央行將視政府紓困措施實施期間及企業融資需求，於融通屆期前，檢討展延續辦。

蕭翠玲表再次籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，俾利受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。

(時報資訊)