屏市一處機器行發生火警，釀1死1傷。（屏縣消防局提供／林和生屏東傳真）

屏東市中山路一處經營機器行的4樓鐵皮加蓋透天厝，22日凌晨2時許傳出火警，警消獲報前往救援，救出在四樓的祖孫共4人，其中在一樓被發現的72歲蘇姓老翁疑因吸入過多一氧化碳遭嗆暈，緊急送往寶建醫院急救，仍宣告不治。

屏東縣消防局2時14分接獲報案，第一時間出動15車、33人前往救援，10分鐘後共救出包含蘇姓老翁在內的2男、3女共5人，其中68歲蘇姓婦人輕微嗆傷、意識清楚，另3人無需就醫，殘火於3時32分處理完畢。

「通通都往樓上跑」，死者兒子回到火場難過地說，他當時獨自睡在2樓、父母睡3樓、老婆及2個孩子睡4樓，凌晨就接到家人電話喊道家中失火，他直接高呼要家人往樓上跑，自己則是透過2樓吊車攀降1樓戶外，準備滅火，這時消防車也緊急趕到。

當火勢控制後，警消出動雲梯車將在4樓的妻小與母親平安接下，進入火場才發現父親已經嗆暈在一樓。「真的不知道他為什麼跑下樓」，懷疑是要協助滅火或搶救生財器具，因此賠上一條老命，家人都非常不捨。

死者兒子說，這棟透天厝屋齡已經很久，但目前還不知道為何失火？仍待火場鑑定才能確定。一早就有顧客拿著待修的機具準備上門，聽聞噩耗一臉驚訝的說，老闆維修農機具的技術好、收費又實在，已經是老顧客，說著說著不禁紅了眼眶。

(中時 )