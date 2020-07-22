「肉粽，肉粽，賣燒肉粽」一句經典台詞，就把觀眾帶回電影中小女孩邊喊邊賣肉粽的場景中。由國家電影及視聽文化中心主辦的「辛奇・很新・奇」數位修復影展，全台巡迴放映台北場已經到了最後一週，25日將放映辛奇導演的數位修復電影為《燒肉粽》，該場次更邀請到《燒肉粽》女主角戴佩珊參加映後座談，分享拍片歷程。該片是當時還是童星的她，最後一部台語片演出，也是她童年回憶的尾聲。

《燒肉粽》原名「脫褲風波」，故事靈感來自報紙上的一則社會新聞，是台語片傳奇導演辛奇現存的8部作品之一，當年由郭金發所唱紅的行業歌曲改拍，搭配兩位小童星自然動人的演技，上映當時造成一陣轟動。《燒肉粽》將當時最能賣座的元素流暢的包裹在一起，包括家庭道德危機、親情羈絆、趣味笑料等等，可看出當年的商業電影手法已經非常純熟。

此外，辛奇用了很多篇幅描寫金塗、素珠這對鄰居夫妻跟主角一家人宛如大家庭一樣的親密互動，還有壞人小馬其實是小女孩（戴佩珊飾）叫賣肉粽的一個老主顧等情節設計，都顯現了辛奇對底層社會獨特的溫暖關照。而片頭的半裸女剪影，以及大明星陽明、金玫一場真槍實彈的家暴戲，亦可一瞥晚期台語片向「社會寫實」風格靠近的傾向。

「辛奇・很新・奇」數位修復影展，全台巡迴台北場次除了週六《燒肉粽》以及週日的《危險的青春》外，台中73影視藝文空間、嘉義萬國戲院、台南永成戲院、高雄in89駁二電影院、高雄市電影館、及花蓮文創園區將繼續接力放映！詳細活動資訊請洽國家電影及視聽文化中心活動官網查詢。

(中時 )