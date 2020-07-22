搶攻盛夏消暑商機，虎牌啤酒即日起至8月15日推出「喝虎牌、抽大獎」登錄發票抽好禮活動，頭獎將送出三台「義大利SMEG冰箱-虎牌冰釀設計限定」，消費者有機會把價值10萬元的義大利精品冰箱帶回家。除此，虎牌更攜手台灣代言人、韓國跨界男神MINO宋旻浩親自設計，加碼推出台灣限定聯名設計潮包、限量300個，期能以潮感十足的「虎牌x MINO聯名托特包」刺激買氣。

SMEG以精品美學與藝術潮流感聞名全球，時尚冰箱更常常出現在好萊塢電影或韓劇中，並標榜Dolce & Gabbana也忍不住幫它量身設計，各種SMEG限定款更是稀缺，很多潮流名人就算花大錢也買不到，堪稱殿堂級的夢幻廚電。

韓國全方位饒舌歌手MINO宋旻浩，不僅涉獵多方音樂創作，時尚雷達敏銳的他也是首位受邀走上路易威登(LV) 2020 巴黎春夏男裝大秀伸展台的韓國超級偶像。MINO宋旻浩其堅持在音樂創作上締造非凡，勇於突破框架，跨領域涉獵舞蹈、時尚、藝術領域，與虎牌堅持無所畏懼、釋放自我的品牌價值不謀而合。為此擔任虎牌啤酒台灣代言人的MINO宋旻浩親自參與設計，推出台灣區限定的「虎牌x MINO聯名托特包」，回饋喜愛虎牌啤酒的粉絲們。

為搶攻夏日消暑商機，虎牌啤酒在台推出首支順飲型啤酒—Tiger Crystal 虎牌冰釀啤酒」，標榜以獨特-1°C冰釀工藝成就極致清爽的順飲口感，風味清爽、無濃厚酒精又不會過於苦澀，為喜愛輕啤的消費者帶來涼感暢快體驗。虎牌冰釀並強調全程於台灣釀造，產地直輸更能保持新鮮與飲用口感。台灣的炎熱氣候對啤酒釀造也是一大挑戰，虎牌冰釀啤酒為此特別添加「抗日照啤酒花」，在高溫豔陽下依然保有啤酒花獨有香氣卻不致苦，亦是虎牌冰釀有別於其它啤酒的深色玻璃瓶身，勇於突破採用更具時尚感的透明瓶身、卻不怕日曬的高品質保證。

(工商 )