《黑喵知情》22日舉行媒體茶敘，導演陳保中、寵物指導師Miki、劉哥及演員施名帥、簡嫚書、連俞涵、尹昭德出席，該劇探討寵物和家人間關係的故事，連俞涵透露早期住在新北山區和動物很親近，常在路上會跟貓狗玩，有次去圖書館借書路上，就撿了隻大狗回家；還有一回在華山草皮上和朋友坐著聊天，一隻邊境牧羊犬朝她奔來，還直接坐在她身上，原飼主透露因2犬容納不下空間，希望連能收養，本擔心再帶狗回家會被媽罵，po臉書徵求送養，結果被媽罵「這隻那麼可愛，妳給我帶回來」。

除了撿狗回家，連俞涵也照顧過受傷綠繡眼，或是兔子、雞、鵝等動物，遇到青竹絲等毒蛇也不怕，反倒提醒蛇要趕快過馬路，就怕牠們被車輾路殺。她也分享以前家中陽台有虎頭蜂築巢，被鄰居抗議後，父親叫虎頭蜂趕快離開，隔天蜂群真的「搬家」。連俞涵後來也遇到虎頭蜂築巢，還來不及通知虎頭蜂離開，室友就通知補蜂大隊把蜂后抓走，事後想起她還是很自責。

簡嫚書則透露，生第一個小孩時，當時母愛噴發的自己不想殺生，跟蚊子約定好「不要咬我跟小孩，但可以咬老公」，當時老公還真的每天被叮，氣得拿電蚊拍狂揮，看到簡嫚書和蚊子溝通，不以為意說「他們就是欠電」，笑說和老公觀念「在這方面不合」。不過簡嫚書有回不小心殺生，蚊子隔天卯起來叮小孩，讓她嚇一跳「做好的約定不要破壞」，這3年來很少打蚊子，被蚊子叮也只是腫不會癢。

尹昭德戲裡飾演立委，有兩隻鳥「穩中」、「凍蒜」，笑說每次到服務處上戲前，都會和兩隻鳥打招呼培養感情，其中一隻較活潑，常在他左右肩膀跳來跳去，還會調皮親他臉和嘴。有場戲寵物指導師將鳥丟出去，鳥就朝尹昭德方向飛回來，尹昭德坦言當下心情激動，發自內心讚賞鳥「你真的好棒」，十分入戲。

劇中有許多動物演員參演，其中一場戲，在廢墟找到被非法繁殖場遺棄的法鬥犬，一幕法鬥犬回頭、熱淚盈眶畫面被讚「很會演」。施名帥則說，該隻法鬥的身世和劇情一模一樣，當時回到現場，就像是回憶湧現，但他補充劇組沒虐待動物，「一喊卡，那隻法鬥瞬間恢復，馬上跑去休息」。劇組花近半年時間籌備，面試150隻動物演員，現場除了提供飼料、水、零食，還讓動物吹冷氣。

導演陳保中提到，過去自己不相信寵物溝通，當時跟編劇做田野調查，還和和學妹假扮情侶，一起去預約寵物溝通，帶著學妹的貓試探，結果溝通師和貓對眼10秒，就說一句「這隻貓說牠不認識你」，讓他當下起雞皮疙瘩，因而對這議題產生興趣。《黑喵知情》8月2日起每週日晚間10點LINE TV、民視無線台撥出。

施名帥。（吳松翰攝）

連俞涵。（吳松翰攝）

尹昭德。（吳松翰攝）

《黑喵知情》22日舉辦媒體茶敘。（吳松翰攝）

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