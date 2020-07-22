到基隆放風！因應國內疫情趨緩、爆發報復性旅遊潮，基隆市政府今年度《魅力基隆》夏季號正式出刊，除介紹美食外，還有外木山沙灘、姜子寮步道、和平島公園、潮境公園等景點，以及書店、咖啡店、古著潮店等，實體發行8000本，同時也推出線上翻閱式電子書，供民眾輕鬆供略台灣頭。

市府表示，本期企畫「擁抱海洋 親近山林－山海基隆全攻略」，除了戲水踏浪、徜徉山林，觀光及城市行銷處長曾姿雯更特別推薦「望海藍帶鐵馬車道」，介紹能沿著藍帶美景放風的單車路徑，還有基隆最新夏日吃冰消暑歇腳處，以及為愛跨海來台定居夫妻共同經營的特色咖啡店等，從街角浪漫記錄基隆人的日常。

夏季號也特別解密正濱色彩屋的翻轉過程，因市長林右昌以及整個市府團隊的努力，正濱彩色屋成為知名的打卡景點，從美學啟蒙到景觀營造，如何成功帶領市民找回城市的光榮感，一場跨界相談，精彩可期。

另外，封面展現了奇幻手繪風格，以依山傍海的單車公路展開一場獨特的基隆奇幻之旅，乃出自插畫家藍聖傑的手筆，內頁則以全彩與兼具深度與廣度的專題報導，大篇幅介紹觀光景點與人文風情；此外，也邀請海洋文學獎作家撰寫故鄉回憶，並以藝術共創眼光走讀基隆的山與海。

市府表示，《魅力基隆》實體發行8000本，民眾可在市政府、文化中心、旅遊服務中心、基隆火車站、公車總站、各區公所、借問站，觀光局桃園及高雄國際機場、雙北主要旅服中心以及主要捷運及機場、高鐵旅服中心等地索取。

為使《魅力基隆》的第一手資訊能夠無限傳遞與分享給更多民眾，在市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀，並分享給親朋好友，為回饋讀者，也將不定期在臉書及網站專區推出讀者回饋活動，歡迎民眾加入臉書粉絲團，隨時掌握活動消息。

(中時 )