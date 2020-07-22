隨著美國疫情日益嚴峻，讓先前多次對疫情樂觀、甚至呼籲全國大膽重啟經濟的川普終於坦言「疫情在好轉之前只會更惡化」，不過態度反轉仍讓眾議院議長裴洛西十分不滿他處理疫情的方式，直嗆「新冠病毒應該叫川普病毒」。

裴洛西（Nancy Pelosi）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，她認為總統在疫情記者會上的言論，證明川普總算認知到他所犯的錯誤，如今才認同要戴上口罩，且疫情確實在發生、並非只是騙局一場，「但很明顯，這就是『川普病毒』」。

裴洛西的批評，主要都針對川普先前不願戴上口罩，以及刻意將防疫首席專家佛奇以及其他防疫小組成員排除在外。她指出，「全美確診人數逼近4百萬，讓人民飽受病毒影響，還有14萬人病逝；如果現在戴口罩是重要的，那麼3月疫情剛爆發時就應該很重要，而不是到了4月還告訴我們可以一起上教堂，我希望那只是總統隨口說說，但他的說法根本沒有科學根據」。

裴洛西說，「如果他們防疫沒有回到科學與治理，這也是美國能克服疫情的方法。我們期盼並祈禱疫苗問世，但仍有數月之久，人民仍會病逝。所以，我們還是要希望總統離承認『川普病毒』是事實多近一點」。

隨後裴洛西也在個人推特上轉貼受訪片段，不僅在推文中標籤「川普病毒」，更稱「我們在應對『川普病毒』嚴重落後的原因之一，就是我們並沒有足夠設備進行檢測以及保護我們前線醫療人員，我們總統應該立即充分運用國防生產法」。

One of the reasons we are so far behind in our response to the #TrumpVirus? We don’t have the equipment we need to test, process results, and protect our frontline workers. The President must make full use of the Defense Production Act immediately. #SitRoom pic.twitter.com/L2tBKjJlBD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 22, 2020

(中時新聞網)