陸美太空爭鋒

就在美國和中國大陸針鋒相對之際，兩國本月將雙雙展開火星任務，為日益激烈的競爭另闢新戰場。

據CNN新聞網22日報導，要是氣候允許，中方火箭周四可望從海南島升空，展開「天問一號」火星探測任務。而美國航太總署（NASA）的火星探測車「毅力號」（Perseverance）也預定7月30日發射升空。而雙方的火星探測車都預定在2021年2月抵達火星。

「毅力號」的目標在於解答，火星上是否能讓生命存續，其中包括探索以往生命的跡象，並尋找微生物存在的證據。

要是成功，這將是NASA第7次成功探測火星，而「毅力號」將是送上火星的第4台探測車。相對的，「天問一號」則是中方進行的首次火星任務。以往NASA和中國國家航天局科學家彼此合作，除了在國際太空站上攜手外，也為成功進行任務互相道賀。例如，中方率先成功登陸月球背面時，NASA就向中方致賀。

不過，隨著美中競爭加劇，太空競賽也無可避免地政治化。北京很清楚，要是能在太空超越美國，可能會獲得多大的聲望。一旦「天問一號」任務成功，中方打算終將送人上火星。近年來北京挹注了數十億計美元，致力發展太空計畫。

北京甚至在第13個5年計畫中，將太空任務列為優先研究要務。中方計畫，要在2022年以前建立永久太空站，並可能會設法在2030年代送人上月球探測。而美國總統川普上台後，美中太空競爭加劇，他不僅要求NASA重新把美國太空人送回月球，還希望最後能登陸火星。

此外，川普還成立了太空部隊，成為自1947年美國空軍獨立以來，五角大廈成立的第6個軍事部門和第1個新設軍種。這位白宮主人說，無論從攻或守，還有其他許多方面來說，太空都將是未來。

(中時新聞網)