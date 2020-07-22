陳鈺琪慘被女路人吐口水，罕見動怒。(取自微博)

陳鈺琪是大陸人氣小花。(取自陳鈺琪微博)

27 歲大陸女星陳鈺琪憑著在新版《倚天屠龍記》飾演女主角趙敏一角受矚目，獲封「最美趙敏」。然而近日與李易峰拍攝新戲《鏡雙城》的她，今(22日)卻突然在微博罕見開譙「適可而止 不要太過分」，隨後又秒刪這則PO文，引發網友瘋狂揣測背後原因。

陳鈺琪今早突然在微博PO出「適可而止 不要太過分」又秒刪，難得動怒的舉止引發網友猜測背後原因，「好像是她家大粉惹事了……」、「炒作而已，有啥大不了」、「我覺得這是在跟粉絲說的吧」、「小姐姐是在教育自家管理層大粉啦，讓大粉不要開同組演員的黑群，不要給男明星造黃謠了。希望粉絲能理解蒸煮的良苦用心，以後不要給小姐姐招黑了」。

不過稍早陸網又流出多張陳鈺琪影片截圖，揭密她難得情緒失控開譙的真正原因。原來陳鈺琪今早拍戲上工，路上卻遭一女子謾罵兼吐口水，女子舉動令向來毒舌的網友也傻眼，驚呼「疫情期間這個過份了吧，傳染了要害多少人」。

(中時新聞網)