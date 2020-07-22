里昂證券繼給予全球晶圓代工龍頭台積電500元目標價、創下外資圈新高紀錄後，最新報告在喊台灣IC設計大廠聯發科目標價上1200元，創下在台登記外資最高價，聯發科股價受到激勵，收漲27元或4.24%、報收664元，領漲台股站穩12400點大關。面對下半年，聯發科預計再推出2~3顆處理器晶片，積極搶攻大陸5G市場。

台積電Q2財報開出亮眼成績，本周以來股價大漲16.5元，市值逼近10兆元大關，台灣半導體產業一片欣欣向榮，掃除新冠肺炎疫情衝擊經濟的陰霾。不只是台積電，外資圈先前把聯發科目標價喊上700元，高盛證券更給予815元目標價，甚至是曾被金管會點名沒有在國內登記的調研機構ALETHEIA都曾給予千元價位，這次里昂一舉超越同業，創下1200元天價，台灣IC設計有望再添1名千元俱樂部成員。

對此，聯發科預料會繼續與台積電密切合作，去年11月底提早競爭對手高通，搶先發表5G旗艦級處理器、系統性單晶片(SoC) 「天璣1000」，採用台積電7奈米製程極紫外光(EUV)光刻技術，後續也推出1000L、1000+、800、820等產品積極搶市，獲得包括華為、vivo以及小米等大陸客戶青睞。預計今年下半年，聯發科將推出採用台積電6奈米的天璣 400 系列，對此，聯發科沒有發表任何評論。

高通與聯發科的5G處理器市占率之爭，早在去年底就已開打，聯發科不只把眼光擺在5G，同時向台積電擴大4G、5G處理器晶片投片量，2021年也預計會向台積電擴大5奈米產能，聯發科占台積電的營收貢獻有望逐步提升。

先前外媒報導提到，高通預計明年第一季推出、採用三星5奈米EUV製程Snapdragon 875，主要原因是看好三星5奈米製程前景，但在台積電Q2營收達3,106.99億元、年增28.9％，創季度營收歷史次高，毛利率、單季稅後獲利均創新高紀錄，相比之下，三星5奈米良率未明，高通錯估2大晶圓代工廠技術差距，一度想回頭找台積電下單，無奈產能全滿之下，只能先委由三星代工生產晶片。

據digitimes報導，受到陸美科技產業爭霸，大陸手機品牌也逐漸轉向採用非美系的處理器，導致高通今年上半年在大陸市場市占率急跌，4G、5G市況高通陷入困境，聯發科趁機搶市，供應鏈就預估，聯發科2020下半年營收將有成長15~20%前景表現。

(中時新聞網)