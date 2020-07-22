居住台中市太平區越南籍外配36歲阮小姐，2015年嫁到台灣後產下1子，申辦歸化台灣籍時發現，丈夫在大陸竟曾有婚姻關係，法院判決她與台灣丈夫婚姻無效，阮氏眼看快淪為無國籍的人球，日前向民進黨立委何欣純服務處求助，暫以依親小孩方式，續留台灣。

阮小姐指出，2015年嫁到台中，2017年產下1子，2018年因住滿3年，著手申辦歸化台灣籍，且進一步放棄越南籍，同年她卻莫名收到1張法院「婚姻無效」訴訟的開庭公文，丈夫甚至稱「這是詐騙公文，不用理會」。阮氏依指示出庭才得知，丈夫2013年曾在大陸與陳姓女子結婚，但在台灣移民署官員口試未通過。

後來大陸女子莫名失聯，2方的婚姻關係消滅後，後來阮氏在越南嫁給丈夫後回台。阮氏指出，大陸陳小姐後來改嫁，要求丈夫補完成「結婚」及「離婚」相關手續，但丈夫卻也犯了重婚罪，得主張與阮女的婚姻無效。阮向台中市喜樂文化協會及民進黨立委何欣純太平服務處求助，邀集移民署及戶政司人員協商。

民進黨立委何欣純表示，阮女在台居留已達歸化年限，且正申請歸化入籍，卻因法院判決婚姻無效，當事人恐失去台灣的身份，更嚴重的是，阮女已拋棄越南國籍，也將成無國籍人球，台灣無法待下去，也無法離境到任何一個國家；阮氏與丈夫感情失和，已聲請保護，以依親方式續留台灣。

(中時 )