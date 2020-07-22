美國司法部正式起訴2名受僱於大陸國家安全部的駭客，指控其10多年來竊取疫苗、軍事與武器系統、貿易及其他訊息等多項機密，造成數以億計美元的損失。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，美國司法部21日起訴34歲的李曉宇（Li Xiaoyu，音譯）與33歲的董家智（Dong Jiazhi，音譯），指其盜竊了高科技公司的大量數據，並企圖盜竊新冠病毒疫苗機密。

起訴書稱，李曉宇與董家智受僱於大陸國家安全部，隸屬廣東的國安部門。他們是受大陸政府指使，攻擊世界各國的電腦設備歷時超過十年，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，造成「數以億計美元」的損失。

美國司法部稱，2名被告近來瞄凖位於馬里蘭、馬薩諸塞州及加州、正研製新冠病毒疫苗、藥品與檢測技術的多家企業。

報導說，起訴書中並未披露受害公司的名稱，但指這些企業分佈全球各地，包括美國、日本、澳大利亞、英國等。

根據起訴書，兩人向大陸國安部報告了多人的郵箱及密碼，其中包括一名香港社區組織者、西安一家基督教教堂的牧師和一名民主運動人士，並取得抗議人士與達賴喇嘛的電子通信內容，以及成都一家成都地下教堂的電子郵件。

本月初，美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）表示，大陸的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。他說，FBI每10小時就會啟動一宗新的有關大陸的反間諜案件。

起訴書指，兩名被告目前仍在大陸境內，表面上受僱於「廣東省國際事務研究中心」，但實際上是為國安部效力的情報人員。他們曾同時在大陸成都的電子科技大學學習計算機應用科技。起訴書還披露，被告之一的李曉宇在網上常用名為「oro0lxy」，後3個字母為其名字的拼音縮寫。

BBC也發現，在多個大陸的駭客及編程論壇上，都有名為「oro0lxy」的活躍用戶。在一個名為T00ls的論壇上，「oro0lxy」早在11年前就註冊成為會員，最新一次上線為起訴書公布前一日。

大陸未立即就事件作出回應，過去北京一向否認從事任何針對外國企業與政府的經濟情報收集活動。大陸外交部發言人華春瑩曾表示，美方一些人聲稱中方發動網絡攻擊竊取美國疫苗，這很荒謬。大陸在新冠疫苗研發方面的進展領先，不需要靠偷來取得領先地位。

(中時新聞網)