天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤預測，南韓具競爭力鏡頭供應商Semco，以及大陸鏡頭供應商代表舜宇光學，將分別自下半年、2021年進入蘋果鏡頭供應鏈，吹皺競爭版圖一池春水，示警既有供應商玉晶光（3406）恐受競爭衝擊。

蘋果鏡頭供應鏈長期由台股股王大立光撐起半邊天，囊括最大市占、也取得最多高單位售價與高規格的鏡頭訂單，此現象短期內不易更動；不過，二線供應商的競爭版圖變化，則與蘋果扶植新競爭者決心有關。

郭明錤預測，鏡頭供應商Semco、舜宇光陸續進入蘋果鏡頭供應鏈之際，康達智（Kantatsu）則可能自2021或2022年，開始退出蘋果供應鏈，在這過程中，玉晶光恐成最大受影響對象。

天風國際進一步說明，Semco進入供應鏈之列，除會取得玉晶光訂單分額外，也意味即便康達智退出，玉晶光也沒有機會生產更高階的長焦鏡頭，不利玉晶光規格升級展望。其次，舜宇光學進入供應鏈，則意味未來與玉晶光將有價格戰，不利玉晶光營收與獲利成長。

值得留意的是，郭明錤新觀點一出，不僅玉晶光遭遇獲利了結賣壓，南韓Semco更是神龍擺尾，大演尾盤秀。

法人指出，南韓資本市場基本面研究排外性較強，其他國家分析師要影響其指標股並不容易，郭明錤憑藉在蘋果供應鏈打下的研究基礎，新看法出爐後，激勵南韓Semco股價午盤過後轉強、終場大漲逾4％，實屬不易。

(工商 )