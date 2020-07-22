對於近日有民調顯示，有40.9％民眾表示自己或願意家人上戰場保衛台灣，但有49.1％表示不願上戰場。資深媒體人黃暐瀚表示，雖然願意上戰場的人增加，但仍有近半的人不願打仗，而這個問題是出在「認同」的問題上。

黃暐瀚今(22日)在臉書上表示，「如果兩岸打仗，你會上戰場嗎」？這問題，他大概聽人問了二十年不只，而且每一年、每個人的答案，都不太相同。對於媒體使用「五成台灣人，不願上戰場」的標題被網友砲轟，他則要大家冷靜，並指出這次的民調與往年相比，願意上戰場的人，從23%已經上升到40.9%，不願意的從73.3%降低到49.1%。

黃暐瀚分析，台灣現在願「上戰場」的人並沒有變少，而是變多了。但他也發現另一個問題，儘管願意上戰場的台灣人增加，但依舊有近五成的人不願打仗。對此，黃暐瀚很感嘆，能想像一個「國家」，面對「外侮」「侵略」時，有一半的人往前衝，另外一半往後跑嗎？

最後，黃暐瀚指出，如果不解決「認同」的問題，台灣永遠難以對抗敵人，更不要說不少台灣人，根本把「國人」當成了「敵人」。

網友們則留言回應，「院長說：每人一支掃把，上」、「謝謝你。但是應該很難改變認同這問題」、「可以優先調查太陽花那幾個閃兵的嗎？？不要民調說要上的都是替代役跟不當兵的」。

(中時新聞網)