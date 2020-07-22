星展銀行22日舉辦2020年第3季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析提出投資觀察重點，由於疫情加劇全球分化趨勢，星展較為看好科技佔權重較高的市場。至於後疫情時代如何選股標的，陳昱嘉看好科技股包括如5G、電子商務、雲端計算與電子競技以及醫療保健類股等產業。尤其在亞洲部分相對看好大陸與新加坡股票表現，也預期印尼將受惠於年輕族群接納數位經濟的趨勢。

此外，包含美國聯準會（Fed）和多國央行史無前例的寬鬆政策，支撐風險性資產的表現。除非出現第二波嚴重的肺炎疫情，否則害怕錯過（FOMO）和別無選擇（TINA）2大心態因素將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

陳昱嘉也說，接下來3個月至關重要，這段期間將決定成熟經濟體能否成功擺脫肺炎疫情的肆虐。同時星展集團也相信以下因素將主導2020年下半年市場趨勢，並認為大陸的經驗值得借鏡，看到自今年3月以來經濟成長趨勢顯示逐步復甦的現象。

(旺報 )