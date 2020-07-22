東京奧運組委會會長森喜朗今天說，左右明年東奧能否如期舉行的關鍵是疫苗或療法的研發進度。他說，假設疫情持續惡化下去，那也沒辦法。不過他強調，這是假設情況，「我無法想像這類情況會再持續一年。」

而國際奧委會（IOC）資格最老的委員迪克･龐德（加拿大籍）表示，若新冠疫情擴大導致2021年東奧取消，預定半年後的2022年北京冬奧可能也難以舉辦。

森喜朗表示，明年的奧運不可能在沒有觀眾的情況下舉行，他還表示在開幕式上取消運動員入場式也不可行。

森喜朗是在接受日本放送協會（NHK）專訪時作上述表示。他說：「如果限制觀眾入場成為唯一的選向，取消奧運的呼聲就會隨之而起。」而限制運動員參加開閉幕式同樣也非常困難。他說：「如果運動員有強烈參與的願望，我們不能拒絕他們的要求。運動員入場儀式可提升現場的氣氛，取消運動員入場式是不可能的。」

被問及，如果明年疫情仍然和現在一樣，沒有得到全面控制，奧運是否將如期舉行，他說最後的決定應由國際奧委會決定，「我們回答這些假設性的問題很困難

，而且我認為這種情況不會持續一年。」

他還表示，如果奧運不能如期舉行，那麼再次推遲也不可能。他說：「2028年奧運的主辦國都已經確定了，2022年還有北京冬奧，2024年有巴黎奧運，巴黎不可能放棄。」

7月以來，東京感染新冠的確診人數不斷增加，上周寫下單日新增293例的歷史新高，最近幾天的確診人數也都超過200例。東京都知事小池百合子呼籲市民在本周開始的4天全國假期期間不要外出。

NHK公佈的最新民調顯示，超過60%的日本人認為奧運會應該再次推遲或者取消，支持奧運會明年如期舉行的只占26%。

(中時 )