2020台北國際烘焙暨設備展今日舉辦展前記者會，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓致詞時表示，疫情嚴重衝擊烘焙產業，許多伴手禮業者甚至於疫情期間業績掉到只剩下1-2成，原先要在3月舉辦的台北國際烘焙暨設備展也因疫情延後到7月底舉辦。為了要振興烘焙伴手禮產業，本次首度調整展覽方向，B2C和振興烘焙業將列為展覽重點之一。此外，展區內將設立「中秋主題活動區」，透過體驗行銷刺激消費，率先搶攻中秋月餅禮盒市場；另外，後疫情趨勢也讓外送與宅家DIY烘焙越來越熱門，這次也會規劃專區闡述烘焙業未來新趨勢。

經濟部工業局主任秘書陳佩利也鼓勵民眾安心逛展，並多加利用政府的「振興三倍券」，可以享有更多店家優惠。陳佩利也透露，經濟部工業局將與烘焙伴手禮業者共同合作，組成「烘焙伴手禮國家隊」，帶領業者打國際盃。展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷則對於參展人數很有信心，預期消費者進入展區後將帶來「報復性消費行為」，振興券也勢必帶動參展店家業績提升。

本屆烘焙展首創「中秋主題活動區」，是此次展覽中必逛的展區，參與包括百年漢餅店-李亭香、陳允寶泉、鄭興珍；以及烘焙名店-丹麥之屋、法蘭司、喜豐香、二和珍、拉菲樂、丹蜜爾等；而烘焙複合式名店Miss V Bakery及營造中秋烤肉氛圍的巧克熊餐車，則都是首次參展。另外，名店街也有許多知名店家進駐，如阿默蛋糕、歐客佬、蘭田穀王、喜之坊、林記餅舖、歐嬤德式烘焙、唐緹等，歡迎民眾試吃體驗。

(時報資訊)