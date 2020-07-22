統一發票盃路跑活動從屏東國境之南起跑 18:202020/07/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票盃路跑活動從屏東國境之南起跑，找來熱愛慢跑得法國跑者吉雷米響應。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部2020年統一發票盃路跑首場將在8月30日於墾丁國家森林遊樂區開跑，找來法國跑者吉雷米站台，南區國稅局長盧貞秀強調，此次路跑活動分為競賽組與休閒組，競賽組全程10公里，名額3000名，即日起已開放報名。 休閒組全程2公里，名額同樣是3000名，盧貞秀表示，活動當日特別保留1000名現場報名名額，民眾只要捐贈109年7-8月統一發票3張(每張10元以上紙本或雲端發票)即可免費參加，且募得發票 將全數捐贈與屏東縣在地社福團體，鼓勵民眾一起來做愛心。 (中時 ) #發票 #路跑 #名額 #活動 #統一 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 老家在三峽大壩附近！劉樂妍曝遭淹沒慘況 哭求政府救家人 - 娛樂 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 無糖茶是禍首！小甜甜自爆只喝2種飲料 醫揭恐怖下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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