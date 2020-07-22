財政部2020年統一發票盃路跑首場將在8月30日於墾丁國家森林遊樂區開跑，找來法國跑者吉雷米站台，南區國稅局長盧貞秀強調，此次路跑活動分為競賽組與休閒組，競賽組全程10公里，名額3000名，即日起已開放報名。

休閒組全程2公里，名額同樣是3000名，盧貞秀表示，活動當日特別保留1000名現場報名名額，民眾只要捐贈109年7-8月統一發票3張(每張10元以上紙本或雲端發票)即可免費參加，且募得發票 將全數捐贈與屏東縣在地社福團體，鼓勵民眾一起來做愛心。

(中時 )