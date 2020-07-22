王莫昀／台北報導

炎炎夏日，台開集團花蓮新天樂園打造全新的夜間活動好去處，本周五連續兩天將由知名網紅直播帶領逛攤，假日還會安排街頭藝人表演、白天吃玉里臭豆腐，晚上吃羅東義豐蔥油派，讓夜晚處處充滿驚喜與歡樂。

台開花蓮新天堂樂園與最大國際直播平台 「BIGO LIVE」攜手合作 ，於平台中選出 5 位具號召力的直播主，擔任新天堂樂園網紅活動宣傳大使，並親自到「ROCK PARK樂客創意市集」直播逛攤，把吃喝玩樂好康都介紹給粉絲。

這次宣傳大使活動，經過各網紅激烈競爭評選結果，由小吉、俞安、優莉、芸芸、蓉蓉等五位網紅勝出，將在 7月24日一起到新天堂樂園大啖國際標準的花蓮在地洄瀾灣糖朝美食饗宴，逛SUPREME、NoTag、紅蜻蜓選物等專櫃，體驗潮流時尚，同時體驗VR、溜滑梯等行程；25日到樂客創意市集直播逛攤吃喝玩樂，看街頭藝人現場音樂表演，到花蓮享受如同國外般之樂活休閒，並與BIGO LIVE國際用戶一起直播分享。

台開新天堂樂園ROCK PARK樂客創意市集開幕後，已獲得遊客一致讚好，未來每逢周六、日晚間六點開始，更有街頭藝人表演。這些街頭藝人含熱情火舞團Origin及浪漫多情的香港天才鋼琴手Ming，在夜晚中譜出動人的演出，熱愛火舞的東華大學同學，成立的花東原生火舞團Origin，多次在花蓮文創、鳳林百鬼夜行都有令人驚嘆連連的演出，這回將在新天堂樂園ROCK PARK樂客創意市集，戶外寬敞安全的夜間空間，展現黑暗中舞動跳躍、搖曳火舞拉近與觀眾之間距離，讓更多人欣賞火舞之美；來自香港即興無譜天才鋼琴手Ming，一場突如其來的疫情，打亂他在台灣的旅程計劃，成為意外暫留的旅人，在好山好水花蓮，與大家分享他指間奔流的音符，展現獨特的互動演出魅力和親和力。

(中時 )