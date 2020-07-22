池昌旭飾演的店長崔大賢，個性熱情又單純。（愛奇藝提供）

由池昌旭、金裕貞領銜主演的愛奇藝原創劇集《便利店新星》，以輕鬆、無厘頭的風格獲得大眾關注，男女主角拋開偶像包袱盡情搞笑，讓人見識到他們的喜劇功力，池昌旭、金裕貞分別飾演便利店店長崔大賢和正妹店員丁新星，兩人表示私底下到便利店最常買水、飲料或冰淇淋。

談起和便利店的緣分，金裕貞笑說自已和巷口的便利店老闆娘很熟，接下這部戲後對方還熱情地說可以跟她學習，池昌旭同樣和住家附近的便利店大叔很熟，但悲傷的事前陣子便利店倒閉，他難過地說：「有點傷心」。

首次合作的池昌旭、金裕貞提及對彼此的第一印象，池昌旭開玩笑地提醒搭檔「不要說壞話」，金裕貞非常識相回應：「是要說好話，是嗎？」一開始就展現兩人愛開玩笑的個性，池昌旭給金裕貞的初次印象是「很穩重的人」，池昌旭對金裕貞則給出「很慢熟的人」評語，他接著解釋雙方都是很慢熟的人，因此剛開始碰面大概話不多，才讓金裕貞誤會自己很穩重，突如其來的告白宛如劇中店長崔大賢的呆萌反應，十分無厘頭。

金裕貞在劇中飾演個性衝動且富正義感的丁新星，因煞到池昌旭而應徵店員，4歲就出道的她沒有機會嘗試其他的工作，藉著這次演出體驗打工，最讓金裕貞有感的就是客人做出「無禮的行為」結帳時錢用丟的，會讓打工者心情很不好，她真摯地說：「我們是服務業，要親切對待客人，但對於打工的人也要有相對應的禮貌喔。」愛奇藝原創劇集《便利店新星》每周五六晚間9點與韓國同步播出。

(中時 )