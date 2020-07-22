倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日震盪走高再創新高，終場上漲75.72點，漲幅0.61％，收在12,473.27點，櫃買指數同步大漲，終場勁揚2.72點，漲幅1.66％，以166.42點作收。三大法人方面，外資轉賣23.82億元，投信續買18.26億元，自營商續買12.46億元，外資於台指期貨市場上更是減碼1,038口多單，累計淨多單部位為27,738口，心態呈現謹慎中性偏多。

隨資金瘋狗浪持續如火如荼進行，大盤經震盪換手過後，果然22日再創12,486點波段新高，只要多頭趨勢、資金行情及內外資心態偏多不變前，預期後市仍將震盪往上沒有改變。

從國內外各國經濟數據的表現觀察，不僅大陸第二季經濟成長率（GDP）優於預期，美國6月工業生產指數及製造業生產致數也分別創下1959年及1946年以來最大單月增幅，同時國內6月外銷訂單也連四月收紅，7月也可望保持正成長態勢，顯見二波疫情對全球經濟層面的影響並未如市場預期地恐怖。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，股價22日持續盤堅上漲，隨產業及公司營運處在成長趨勢上，配合內外資法人大戶偏多心態濃厚，只要量價不失控，預期後市將有再創新高的機會。

此外，台積電、世界先進、聯發科、世芯-KY、力旺、南電、雍智科、玉晶光、GIS-KY、金像電、奇鋐、雙鴻、弘塑、辛耘、翔名、訊連、華城、永冠-KY等個股近期紛紛大漲創新高，明顯多方主軸仍圍繞在遠距商機概念股、去美化及5G基建題材、蘋果新品拉貨題材、台積電相關受惠股及風電綠能題材等族群為主。

(工商 )