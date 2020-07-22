豐銀投顧分析師羅雅渝表示，白宮與國會商議第四輪1兆美元紓困方案，但民主黨和共和黨意見不同，能否順利在7月底推出充滿不確定，導致美股21日漲跌互見。台股22日小幅開低後翻紅走揚，盤中再創12,482點波段新高，終場以12,473點作收，至於櫃買指數連5黑後，隨生技股跌深反彈，順利止跌翻揚，收在12,166點，漲幅1.66％。

以技術面角度，大盤突破12,028～12,320點箱型整理區間，近二日量價俱揚，位階來到相對高點，距離12,682點近在咫尺，所幸籌碼未出現大幅度減碼鬆動現象，回檔空間有限，加上歐盟紓困達成協議，強勢新台幣支撐行情，多方趨勢沒有改變。

操作上以5日均線做為短線強弱依據，櫃買指數21日出現落底訊號後，順利站上關鍵位階163點，生技指標股中天、合一、杏國跌深反彈，不過目前仍不可貿然搶進，留意後續整理態勢，待籌碼沉澱後，觀察回升的力道和位階。

個股方面，本周納入投資組合的力致，受惠NB、伺服器、5G基礎建設需求增溫，6月營收年增16.94％，下半營運可期。

展望後市，美國疫情雖尚未止息，但對市場衝擊逐漸淡化，加上美國科技股財報周登場，台灣也將步入法說會高峰，可關注重量級大廠對後市展望，追蹤獲利佳且股價落後補漲股，第二季財報優、第三季展望佳的族群。

(工商 )