逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:502020/07/22 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買帶領權值股再攻一波後開始整理，指數來到12,197點以上宜減量經營，盤面類股輪動加快，領先族群橫盤震盪，補漲股與投機股當道，短線建議短打因應，操作可著墨6月營收佳及高殖利率族群。個股方面，本周納入投資組合的大聯大，技術面轉強，多頭位居上風。 (工商 ) #大聯大 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 #逐洞賽 #櫃買 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 聯發科1200天價有理？台積電神助攻 死敵狂捧三星爆悲慘下場 - 財經 12682快了！散戶還能押股票？專家爆風向變了 - 財經 英國對大陸再下封殺令 這次目標是這產業 - 財經 台積電5奈米搶輸三星？ 供應鏈曝掉高通肥單真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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