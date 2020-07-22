啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買帶領權值股再攻一波後開始整理，指數來到12,197點以上宜減量經營，盤面類股輪動加快，領先族群橫盤震盪，補漲股與投機股當道，短線建議短打因應，操作可著墨6月營收佳及高殖利率族群。個股方面，本周納入投資組合的大聯大，技術面轉強，多頭位居上風。

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