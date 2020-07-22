興櫃掛牌的晶片散熱模組供應商艾姆勒（2241），規畫於8月26日轉上市，22日舉行上市前業績發表會。配合上市，艾姆勒將辦理現金增資9,975張，規畫於8月上旬舉辦競拍，掛牌後股本將提升至8.5億元。

艾姆勒成立於2011年6月24日，主要產品為電動車中逆變器的散熱模組及其零組件，透過其獨特金屬射出成型、鍛造及沖壓等多元成型技術，除生產結構複雜且散熱效率高的客製化產品，更能提供新產品開發設計解決方案。

艾姆勒今年第一季營收2.1億元，EPS達0.25元，皆較去年同期有顯著成長；上半年自結營收4.03億元，亦較去年同期成長15.78％。

艾姆勒主管表示，看準電動車的發展趨勢，可望推升艾姆勒業績走揚。艾姆勒掌握金屬粉末冶金、鍛造及沖壓等多種成型技術，輔以多元金屬焊接技術，具有生產優勢，係目前市場上唯一可提供多元成型技術及製程量產的廠商，同時參與前期客戶研發團隊產品開發階段，依據客戶需求提供多元製程方案最佳建議。

艾姆勒指出，在散熱技術的產品終端應用方面，除了現有的電動車IGBT晶片散熱模組外，開發項目更包括先進駕駛輔助系統（ADAS），以及散熱空間較小的高效能運算雲端伺服器，充分發揮艾姆勒特有金屬粉末冶金技術，運用水冷式散熱解決方案，拓展散熱產品應用領域，可望成為艾姆勒未來業績成長動能來源。

(工商 )