天道盟不倒會成員陳福祥2015年間和台中販毒集團成員進行毒品交易，見對方帶著鉅款北上，竟設局「黑吃黑」，在北市西門町峨眉停車場槍殺負責取貨的小弟蔡宗育及蔡鎧陽，凶殘手段震驚社會。陳福祥遭逮後，歷經一、二審和更一審，三度被判處死刑；案經上訴最高院，今（22日）再度撤銷死刑判決，發回高院更審。

判決指出，在台中地區活動的蔡宗育、蔡鎧陽等人，當時急需K他命貨源，遂透過台中海線大哥陳威宇找上陳福祥居中斡旋，並於2015年1月12日北上商討毒品交易細節；雙方在酒店飲酒作樂過程中，陳福祥懷疑對方和自己購毒款項遭侵吞一事有關，加上蔡宗育及蔡鎧陽語帶輕蔑，讓他相當不滿，遂決定黑吃黑。

隔日上午，陳福祥確認陳威宇等人已備妥毒品交易款項440萬元現金後，隨即帶著蔡宗育、蔡鎧陽前往峨眉停車場取貨，他先是要蔡鎧陽去買飲料將其支開，再趁著蔡宗育坐回車內之際，以行刑式手法朝他的頭部、胸部連開3槍，見對方還有反應，又朝背部補上3槍，之後更以類似手法殺害返回現場的蔡鎧陽。

陳福祥行凶後，將2人屍體堆疊在汽車後座並離開現場，不顧停車場內設有諸多監視器，且電梯內有其他乘客，囂張地把作案槍枝拿出清理，隨後搭計程車前往陳威宇處，取走440萬現金展開逃亡。案件震驚社會，警方佈下天羅地網逮人，經多日跟監見時機成熟，隨即趁著陳男熟睡之際攻堅，順利將他逮捕歸案。

一、二審法院審理後，均認定陳福祥手段殘酷、惡性重大，依2個殺人罪判處死刑。最高法院則認為，原審提到陳男懷疑蔡宗育攜帶槍枝，加上他把手伸至腰部，才先下手為強殺人；但陳福祥在偵查時坦承，他根本沒有毒品可交易，一開始就打算殺害2人，相關說法和判決事實不符，殺人動機尚待釐清，因此撤銷更一審死刑判決，再度發回高院更審。

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(中時新聞網)