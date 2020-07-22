IKEA新桃園店23日開幕，預計會有不少遊客，警方也嚴陣以待。（賴佑維攝）

疫情趨緩，中壢青埔大型商場接力開幕，除了新光影城已經開幕外，IKEA新桃園店23日、和逸飯店29日、XPark8月7日開幕，警方提醒民眾事先規畫或者盡量使用機捷等大眾運輸工具，避免開車。

桃園市警局交通大隊大隊長洪志朋指出，新光影城位於高鐵桃園站北側，IKEA新桃園店位於高鐵站南側。多數民眾習慣利用國道2號大竹交流道，沿著高鐵北路前往青埔，若遇到「高鐵北路與領航南、北路口」，前往新光影城遊客應右轉領航北路，前往IKEA遊客左轉領航南路，若是要到高鐵站，則是直行高鐵南路，才不會產生干擾。

另外若遊客打算前往IKEA新桃園店，也可以利用國道1號內壢交流道，經由中正東路、高鐵站前西路或者青昇路，避免全部塞在大竹交流道，反而全部動彈不得。

交大行政組長陳國煌補充，開幕期間車潮、人潮均多，其中XPark內的八景島水族館，以線上預約為主，遊客也要記得妥善規畫、記得預約，否則敗興而歸，也增加青埔交通壓力。

警方補充，因應開幕旺季，市警局交通大隊、中壢分局及大園分局已經協調業者於商場周邊路口增加義交指揮交通，重要路口、路段也有警力支援。若商場停車場已滿，業者也會啟動應變計畫，引導車輛至周邊停車場停放，請民眾勿違停影響交通。

(中時 )