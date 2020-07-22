國內細胞治療初立法，臨床治療仍處萌芽階段，為使國人安全，有效又可信賴的細胞治療方案，三軍總醫院院長蔡建松今與凱薾生醫集團總裁梁志誠簽訂醫療合作備忘錄與汀州院區改造計畫合約書，共同為國家級生技醫療產業組成跨領域專業平台。

三軍總醫院結盟祐安細胞生醫，蔡建松認為，這是共組再生醫療「國家隊」的概念，不論對醫界、產業界或對於病患，都能創造三贏局面；蔡建松進一步指出，與祐安細胞共同簽署合約與合作備忘錄，建立細胞治療國家級專業平台，建設細胞治療製劑生產中心及臨床整合治療中心，期望為民眾尋找更大的福祉，提供病患更多更安全的治療選擇。

蔡建松表示，除了配合國家政策做長照外，「再生醫療」、「細胞治療」將是未來三總發展的重心，合作將整合專業，延攬台灣優秀企業與研發團隊加入，將會是最大的產學合作計畫，促使台灣成為亞洲、全球之再生醫療技術領先者與保持生物技術新創優勢，而三總的汀洲院區空間活化後，預計111年會啟動蓋1棟新大樓計畫，打造世界級、國家級的再生醫療平台。

祐安細胞生醫董事長郭昭基表示，將全力投入與三軍總醫院的細胞治療合作案；祐安細胞生醫總經理劉仁溥表示，與三總合作將投入5億元資金，在汀洲院區打造再生醫學平台，預計後年第2季以前資金全數到位，全力以赴投入細胞治療領域以及再生醫學產品的研發及醫療服務。

這項合作案將重新改造近千坪汀州院區病房，未來將成為國家級細胞治療與細胞製程中心，提供國人高品質的先進醫療服務；共組的專業平台配合政府政策，加強「產官學醫研」鏈結，融入精準醫學、醫學資訊、人工智慧、細胞治療、整合治療，將研發成果落實於產業發展與促進民眾福祉，協助台灣推動未來世代所需的創新研究。

三總細胞治療計畫自108年5月3日通過衛生福利部審核後，持續向衛福部申請更多的細胞治療計畫，今年1月內湖院區「細胞治療中心門診治療區」也已竣工啟用，現今有越來越多的病患可以接受細胞療法。細胞產業應該要往醫學中心發展與落實，把最好的研究成果呈現在國人面前，造福更多民眾。

(中時 )