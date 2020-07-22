「單親媽媽30年都撐過來了，有什麼事情撐不過去？」宜蘭縣長林姿妙2018年以一介小小的羅東鎮長一路過關斬將，攻下宜蘭首位女縣長寶座。林姿妙政治路途看似平順，不過一上任面對議員猛烈質詢，林姿妙反應不及、「憨慢講話」的畫面瞬間在網路上瘋傳，聲望重重跌了一跤，不過林姿妙雖氣在心裡，但不就此投降，反而樂觀以對，要努力靠施政扳回一城。

今年60多歲的宜蘭縣長林姿妙，留著一頭波浪短捲髮，一拿起麥克風就瞬間精神滿滿，堅毅的背後，其實有段不為人知的故事。林姿妙年輕時是一個家庭主婦，38歲時遭逢丈夫過世，必須一個人獨自扶養4個孩子長大，而林姿妙回想起這段經歷，當初的悲傷彷彿歷歷在目一般，眼睛眨了眨說「啊！那時我白天都不敢哭？」「如果我哭，孩子也會感到不安，要讓孩子對我放心，他們才可以安心生活」。

外表憨慢講話的林姿妙，內心其實比誰都堅強。林姿妙年輕喪夫後，為了扛起家計，先是重拾過去所學，在一間會計事務所擔任會計，努力養大孩子，之後在妹妹的鼓勵之下，意外踏入政壇。林姿妙回憶說，「當時妹妹問我要不要選議員，我一直說不要，有天妹妹就說都幫你報好名了，一定要選」，她想到政治是她先生一生熱愛的志業，兒子、女兒也不排斥，她抱持姑且一試的心情，就這樣一頭栽進了政治戰場。

宜蘭縣長林姿妙為傾聽民意，跑遍全宜蘭每個區域。（圖片來源：中時資料庫）

不過連林姿妙都沒想到的是，她誤打誤撞進入政壇，卻一路順風順水20多年之久，她連選連任三屆縣議員，接著二屆羅東鎮長，堪稱宜蘭選舉「不敗女王」。林姿妙呵呵笑了兩聲，接著謙虛說「沒有啦！我是姿妙姐姐」。外界只看見林姿妙的成功，甚至用「握遍全宜蘭人的手」暗喻她只是靠跑攤選上，但從未有人深究，她一邊勤跑基層之餘，也一邊捲起袖子解決基層需要。

深知維持生計辛苦的林姿妙，2014年在做羅東鎮長時，羅東還是一個窮鄉僻壤的小鎮，但林姿妙當時就有地方創生的概念，把鎮公所當成做「競選總部」，督促基層公務人員努力行銷羅東鎮，接連舉辦「三月初三帝爺生迎鬧熱」、「藝穗節」等大型活動，成功打響羅東夜市知名度。另外她也很重視婦幼政策，羅東鎮夜市經營有成，轉虧為盈，林姿妙就接著推出學童營養午餐費全免政策，讓市民深深有感。

現在林姿妙成為了宜蘭大家長也不改其志，問到她最重要的施政，她仍繼續主打學童營養午餐全免政策，更搬出「媽媽經」滔滔不絕指，「養小孩很不容易，我們政府能幫忙年輕人省一點就省一點」。不過此政策也遭人質疑預算從何而來？做過會計的林姿妙不甘示弱的說，「我們開源節流，宜蘭縣政府每年償還4億元，一直能省的就盡量省」。

確實林姿妙一上任後飽受輿論之苦，網路上擷取她「公文拿反」、「議員質詢青創基地藍蜻蜓，林姿妙卻答竹蜻蜓」等影片，讓她形象大傷，不少人看了影片都在問，林姿妙到底行不行？

這些質疑林姿妙一直放在心底，林姿妙私下最有名的一句話就是「我憨慢講話，但我做事很實在」。她現在每天6時起床，梳妝打扮、簡單做個瑜伽後就出門，開始研讀幕僚提供的開會資料，上、下午更是會議滿檔，晚上持續跑行程，直稱自己「一天當兩天在用」。

林姿妙捲起袖子，在宜蘭縣府創立「青年事務科」協助青年創業、工作，還在中興文創園區設置合法塗鴉空間，給予青年揮灑舞台。另外她也首創「夜經濟」、開鑿冬山河溫泉區等，加值宜蘭觀光產業。

面對網路世界酸言酸語，林姿妙沒有想要多反駁，只淡淡的說「我連單親媽媽30年都撐過來了，有什麼事情撐不過去呢？」一語道中這位宜蘭歐巴桑，血液之中有股堅毅力量，就算是逆境，也要咬著牙匍匐前進。

(中時新聞網)