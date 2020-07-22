高雄傳死亡車禍 轎車失控撞電線桿奪1命 17:312020/07/22 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄傳死亡車禍 轎車失控撞電線桿奪1命 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22日下午2點30分，高雄旗山發生一起恐怖車禍，一輛轎車在旗屏一路的大轉彎中，失控撞上電線桿，意外造成車上3人1死2傷，從車禍現場可以發現當時撞擊力道相當大，粗壯電線桿被撞歪，隨時有坍塌的危險。 根據消息，駕駛是40歲詹姓男子，不知到什麼原因突撞上電線桿，車體扭曲變形，警消獲報將詹男還有後座乘客49歲徐男送往旗山醫院，副駕的49歲林男則送往義大醫院，不過林男到院後不治，其餘2人仍在急救中。 (中時新聞網) #電線桿 #轎車 #撞上 #駕駛 #意外 #失控 #高雄 #旗山 #車禍 #撞擊 #力道 也許您會感興趣 推薦閱讀 壯年男7000元買春「馬上風」 應召女拚命CPR結果... 15:452020/07/22 社會 食不安心！ 台南業者假冒台糖商標糖品 16:282020/07/22 社會 妖豔女約砲車震遭性虐 綠光男爬車頂英雄救美 拋飛慘死街頭 16:122020/07/22 社會 魏應充捐12公益團體 年助逾30萬人次 16:522020/07/22 社會 友人熱情送「罐頭塔」祝福壽星 快樂生日秒變最後的祝福 16:592020/07/22 社會 社會熱門新聞 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 聯發科「時間管理大師」 5G經理劈6女 身分證配偶欄P成空白 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 人間悲劇！單親爸攜3子輕生 前妻走出解剖室 腿軟痛哭人攙扶 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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