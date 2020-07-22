22日下午2點30分，高雄旗山發生一起恐怖車禍，一輛轎車在旗屏一路的大轉彎中，失控撞上電線桿，意外造成車上3人1死2傷，從車禍現場可以發現當時撞擊力道相當大，粗壯電線桿被撞歪，隨時有坍塌的危險。

根據消息，駕駛是40歲詹姓男子，不知到什麼原因突撞上電線桿，車體扭曲變形，警消獲報將詹男還有後座乘客49歲徐男送往旗山醫院，副駕的49歲林男則送往義大醫院，不過林男到院後不治，其餘2人仍在急救中。

(中時新聞網)