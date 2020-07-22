韓國公司NEOWIZ營運的戰略RPG手機遊戲《Brown Dust－棕色塵埃》，即日起與熱門音樂節奏遊戲《DJMAX》展開聯名合作，帶來一系列「Summer Island」夏季專屬活動，推出《DJMAX》超人氣角色「水依」、歌曲MV《I want You ~閃亮★閃亮 Sunshine》以及夏季限定泳裝、眾多超值好禮，陪伴玩家度過炎炎夏日！

為慶祝聯名合作，官方開放長達1個月的「Summer Island」夏季專屬活動，即日起至8月2日天天可進行10次免費簽約，讓玩家豪取130次簽約機會，迅速提升戰鬥力。玩家在聯名活動期間前往「Summer Island」活動地下城，蒐集活動道具「莓果」，即可兌換聯名超人氣角色「水依」、助手傭兵「阿克亞」以及多種遊戲虛寶。

[Brown Dust] 'I want You ~KIRA★KIRA Sunshine~' BrownDust x DJMAX Collaboration MV

迎接炎炎夏日，本次也特別推出全新夏季限定泳裝「夏季假期－達非」與「盛夏的水上遊戲－馬莫尼勒」，只要參加限定活動，即可獲得「夏季假期－達非」，另款「盛夏的水上遊戲－馬莫尼勒」則會在商城禮包中登場。

「Summer Island」活動開跑 130次免費簽約等你拿！(圖片來源/ NEOWIZ提供)

限定聯名角色「水依」登場。(圖片來源/ NEOWIZ提供)

全新夏季服裝。(圖片來源/ NEOWIZ提供)

此外，官方即日起至8月6日帶來多重優惠活動，包括強化特效藥掉落、轉盤獎勵2倍、傭兵經驗值2倍、史萊姆經驗值1.5倍等。而8月6日也加碼推出為期2週優惠活動「符文寺院馬蹄消耗量」、「符文強化費用優惠」。為增加玩家的遊戲樂趣，官方新增主線戰役1－35章節的「非常困難」難易度，並針對「一鍵召喚大量符文碎片」、「改善簽約畫面」等功能優化。

(科技)