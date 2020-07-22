國民黨發言人盧宸緯表示，尊重中山大學調查結果。（吳敏菁攝）

立委謝衣鳳表示，相信很快會有明確結果。（吳敏菁攝）

國民黨提名高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉及整本抄？選舉剩下不到1個月恐衝擊選情，22日國民黨行動中常會移師彰化縣召開，主席江啟臣沒有針對這個問題受訪，開場就痛批民進黨立委黨團接連以粗暴手段，強力通過不適任的監察院人事案、國民法官法。

李眉蓁抄襲風波越演越烈，江啟臣一到彰化，不接受訪問，簡單表示「我在趕時間」，隨即開始會議議程，會議結束後，又匆匆離去，發言人盧宸緯對此則表示，首先，國民黨的立場，中山大學已經啟動學術論文的調查，尊重調查之後的結果。再者，對所有政治人物都同等、以一樣的標準來檢視。

到場參加中常會的立委謝衣鳳表示，沒有看過李眉蓁的論文，不清楚狀況，目前說法只是聽聞，還沒有仔細審查比對，比較不準確。不過，中山大學已經在開會，針對是否抄襲問題進行討論，圖書館系統也可以比對，相信相關單位很快就會有明確的結果。

(中時 )