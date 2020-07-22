高巿議長補選 民進黨團7／24假投票 18:052020/07/22 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高雄巿議員張勝富。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高雄巿議員陳明澤。（曹明正攝） 國民黨高雄巿議員曾麗燕。（曹明正攝） 高雄巿議會第3屆第3次定期會22日在代理議長陸淑美敲下議事槌後閉幕，為補選議長，將擇期於7月30、31日加開2天臨時會。因為張勝富、陳明澤2位議員協調不出議長人選的民進黨團，今天則決定7月24日以假投票產生。 民進黨團22日繼續協調議長人選，但因為登記的議員張勝富、陳明澤各有堅持，總召韓賜村因此宣布將於7月24日上午10時至下午4時，以假投票產生人選。而國民黨團在上個月則已產生議長補選人選為「阿姑」曾麗燕。 (中時 ) #議長 #黨團 #人選 #7月 #假投票 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 老家在三峽大壩附近！劉樂妍曝遭淹沒慘況 哭求政府救家人 - 娛樂 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 威力彩下期狂飆25億！3生肖財運大開 紅到發紫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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