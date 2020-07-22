民進黨高雄巿議員陳明澤。（曹明正攝）

國民黨高雄巿議員曾麗燕。（曹明正攝）

高雄巿議會第3屆第3次定期會22日在代理議長陸淑美敲下議事槌後閉幕，為補選議長，將擇期於7月30、31日加開2天臨時會。因為張勝富、陳明澤2位議員協調不出議長人選的民進黨團，今天則決定7月24日以假投票產生。

民進黨團22日繼續協調議長人選，但因為登記的議員張勝富、陳明澤各有堅持，總召韓賜村因此宣布將於7月24日上午10時至下午4時，以假投票產生人選。而國民黨團在上個月則已產生議長補選人選為「阿姑」曾麗燕。

(中時 )