◎陸生終於解禁了！開放應屆畢業境外生回台

陸生能來台了！指揮中心今日召開例行記者會，教育部政務次長劉孟奇表示，目前開放境外生回台依舊從應屆畢業生開始，陸生也有包含在開放範圍。接下來將配合指揮中心的檢疫情形與量能，視情況開放學位生與新生回國。

◎客庄旅遊券登記大當機 客委會：Line啟動防護機制

客委會推出「浪漫客庄旅遊券」22日開放一般民眾登錄，上午9時甫開放，網站就立刻爆量當機，客委會經濟發展處處長江清松下午召開記者會說明，表示Line系統每秒最多承受1700人，但一早瞬間湧入幾萬人，系統以為是駭客入侵，自動啟動防護機制才會造成當機，目前已加緊處理，請民眾依照身分證號碼尾數分流登記。

◎台灣飛泰國班機9人發燒 檢驗結果出爐

台北飛往曼谷航班，日前屢傳有旅客下機「高燒」被泰方扣留採檢，繼本月15日一班載有223位旅客的長榮航空班機有6名泰國人出現高燒症狀、後證實虛驚一場後，昨天在傳一班長榮班機有9人被扣留，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，經過泰國篩檢後，目前9人都是陰性。

◎備妥187億銀彈 衛福部：全力衝疫苗

衛福部長陳時中今（22）日透露，明（23）日將要公布新冠肺炎的疫苗獎勵辦法，給予廠商做臨床實驗的支持，並鼓勵廠商在國內使用這些產品，衛福部也將積極尋求國際合作。

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