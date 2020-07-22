天后陳美鳳主演的民視輕喜劇《三春記》，獲得同時段冠軍的好成績，21日錄《美鳳有約》時，開心穿著亮麗春裝在棚內慶功，更準備兩個Lady M蛋糕要來好好犒賞工作人員。沒想到民視娛樂網路節目《娛樂超skr》主持人小路及阿甘號召10多位應援團到場為她歡呼慶賀，民視執行副總經理許念台也到場送上一束鮮花，感謝天后加持，讓民視週日10點檔，打了漂亮的一戰。

陳美鳳感謝民視用心，給她機會展現不一樣的自己，沒想到公司竟然還給她驚喜，讓她受寵若驚。原本很擔心無法達到娛樂別人的效果，沒想到連家人都對她主演的角色「阿嬌」非常崇拜，陳美鳳表示如果有戲劇可以帶給現代女性勇敢，那她非常願意。許念台表示，陳美鳳的第一春打的漂亮，接下來還要繼續為第二春、第三春準備。陳美鳳也優雅回覆「只要有好的劇本，突破性的演出，她都非常樂意回歸演員的身份。」

而《娛樂超skr》從本週四晚間9點30分開始，在民視第一台151頻道播出，陳美鳳特別準備在《三春記》中給老公夏靖庭的大補帖「大力丸」及「補腎丸」，送給主持人小路及阿甘。陳美鳳表示主持人是一個節目的關鍵，要有「好凍頭」，體力、耐力都要夠，所以送他們兩罐大補帖，祝福《娛樂超skr》可以有好的收視，以及本週日《三春記》的完結篇可以突破新高點。

民視執行副總經理許念台送上鮮花，感謝陳美鳳加持。（民視提供）

(中時 )