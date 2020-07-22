緯創(3231)今(22日)代大陸子公司公告取得立訊精密工業人民幣30億元普通股，目的為加強雙方策略夥伴合作關係。緯創表示，此次投資純為財務性投資以及策略性的合作夥伴建立。

此次取得立訊精密工業股份的4家大陸子公司分別為緯創資通昆山有限公司，緯創資通中山有限公司，緯創資通成都有限公司，以及緯創資通重慶有限公司。

(時報資訊)

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