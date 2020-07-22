實價揭露冠德遠見兩筆成交資料，19樓戶177.24坪以2億1958萬元售出，單價140.1萬元，而17樓戶101.75坪賣出價格1億1700萬元售出，拆算單價後約為144.4萬元；而台北信義八樓戶由僑外資公司購入以總價2.17億元。統計信義區今年揭露至今年五月，已有11筆億元豪宅成交，幾乎等於每兩周就賣一間豪宅，總銷超過21.5億元！而大安區雖然有12筆億元豪宅交易，不過總銷僅14.8億元，略遜一籌。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義受惠於計畫區的整體規畫，國際商辦和百貨集中，近年已取代東區商圈，含金量飆高，不少新興豪宅包括琢白和冠德信義等，都成了超強吸鈔機，商辦都更豪宅聯合大於也是去年信義區交易王。

冠德遠見位於信義計畫區信義路五段第一排，屋齡已有12年，實價登錄以來單價最高的是2013年交易的14樓戶，單價達175萬元，不過隨著房市轉向，近年揭露最新的交易為25樓戶，單價為155萬元左右。冠德遠見因有知名住戶大S與汪小菲，以及香港中國創新投資主席向心夫婦，因此在中港澳高資產族之間，頗具名氣。

張旭嵐指出，信義區豪宅市場選擇性多，近年中古豪宅市場少有追高的趨勢，成交多半貼近行情，冠德遠見高樓層行情約在150~160萬元之間，低樓層則是120~130萬元左右，因此中高樓層140～145萬元左右，也算是相當貼近近年行情。而對照17樓戶的成交價格，19樓的買家不僅樓層高，成交單價又略低，新買家算是幸運買到寶。

今年信義區豪宅成交量最多的是寶徠花園廣場，台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅指出，寶徠花園廣場有不少屋主是傳產企業主，包括全聯董事長林敏雄，而前總統陳水扁也曾是住戶，是知名的名人社區，過去最高價為19樓戶於2013年的交易單價193萬元，而近一年社區行情單價大約落在150~160萬元之間。

(時報資訊)