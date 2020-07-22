印度北方幫一名24歲女子先前和丈夫一起租房時，慘遭房東性侵，沒想到她懷孕後搬到了另一個地方居住，仍沒有逃離房東魔爪，房東竟找到女子新住所並再度性侵，女子最終選擇報警，目前該名房東已被逮捕。

根據《印度斯坦時報》報導，7月19日晚上，一名24歲、懷胎2個月的孕婦報警稱自己遭到36歲前房東巴蒂（Neeraj Bhati）性侵，並透露這名房東從以前就不停騷擾她，之後她和丈夫分居後，搬到了新住所，原本想著終於能擺脫房東，沒想到房東竟查到了她的新住址並繼續騷擾她。

女子透露，19日晚間10點左右，巴蒂因希望她墮胎，2人因此發生衝突，「因為疫情關係，當時大多數租戶都回家了，只剩少數租戶住在附近，他性侵後又毆打我，有鄰居聽到我的哭聲他才離開，我們爭吵時，他還把我扔去撞門，流了很多血」，女子在鄰居的協助下前往報警。

警方表示，雖然女子一直想斷開與巴蒂的關係，但對方卻威脅要公開她的私密照，她只能屈服，目前女子因身受重傷，正在醫院治療中，而房東則被警方逮捕，因犯下性侵與恐嚇等罪，目前被關押在監獄中。

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(中時新聞網)