學員王庭茵（左）已參加3次熱舞營，今年照樣不缺席；熱舞社社長許育真（右）表示，24日將有縣內7所學校聯合排舞比賽，有興趣的同學們可以來觀賽。（張毓翎攝）

國立東石高中22日舉行暑期熱舞營開幕典禮，縣長翁章梁（第二排左四）等人也蒞臨現場。（張毓翎攝）

嘉義縣政府為增進學生參與藝文活動的機會，將從109學年度上學期實施「扶植藝文團隊」計畫，聘請專業師資，與學校端一同栽培學生，代表嘉縣參加全國性公演和比賽。教育處長陳添丁表示，已規畫街舞、中式鼓藝及鄒族原聲合唱團3個項目發展，期待透過此計畫，讓外界看到孩子無窮的藝文潛力。

國立東石高中22日舉辦暑期熱舞營，迄今已邁入第5屆，當年校友趙嘉宏鑑於許多深具舞蹈熱情的學生卻沒有資源支持，於是號召一群熱血的學生自行籌組，提供鄰近學子免費學舞機會；如今在學弟妹傳承下，一屆辦得比一屆更盛大，今年營隊最後一天，邀請縣內7所學校舞團進行聯合排舞比賽。

熱舞社社長許育真說，暑假因疫情縮短，且部分學校安排暑期輔導課，熱舞營與輔導課時間點強碰，使今年報名人數較去年減少3成。學員王庭茵已參加3次熱舞營，今年照樣不缺席，她說，當年在朴子國中讀書時，有幸參與這個營隊認識各種舞風，畢業後就算到嘉義市念書，每年還是會回來參加。

陳添丁說，「扶植藝文團隊」計畫的用意，為扶植縣內國中小既有且具發展潛力的隊伍，此計畫為期3年，每年編列500萬元經費，雀屏中選的學校學生，透過一群師資團隊，打造代表嘉縣的特色隊伍；例如街舞的部分，也計畫請東高熱舞營的發起人趙嘉宏來指導。

至於參與對象及名額，陳添丁指出，目前仍在討論階段，待結果奠定會盡快公布。

(中時 )