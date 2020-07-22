【威力彩25億是我的！星相專家點名「4星座」有機會成億萬富翁】

威力彩明（23）日開獎，頭獎累積金額上看25億元，若是1注獨得，單注獎金為今年最高，讓不少人都想試試手氣。對此，中華民國星相學會副理事長小孟老師就透露，有4星座將有機會成為億萬富翁，並公開4星座的開運數字，民眾可得好好把握！

小孟老師受訪時指出，前四名的財運最旺的星座分別是射手座、雙子座、牡羊座以及巨蟹座。

第四名射手座：

由於木星落入射手座的財帛宮，因此射手座的財運爆發力不錯，但射手座選號的時候，容易錯過不錯的數字，最好要以直覺來選號，才是最準的時刻。小孟老師更建議，可以在紅包袋上寫下「財神速速來」，帶到投注站後說不定會引來財神關注，另外，開運數字有1.0.2.4.5，可以透過這幾個數字來排列組合。

第三名雙子座：

由於雙子座投資運勢旺盛，小孟老師建議，可以在腰帶上面用食指畫金錢符號，最好要畫九個，代表的是「九五至尊」，開運數字則有5.0.3.2。

第二名牡羊座：

天王星落入牡羊座財帛宮，牡羊座橫財運表現非常飽滿，小孟老師建議，可以在白紙上畫一個金元寶，並在金元寶下方寫上姓名、生日，將這個金元寶放在包包中帶去投注站下注，讓民眾能夠在選數字時更準確，開運數字部分則有7.0.8.9。

第一名巨蟹座：

太陽落入財帛宮，且受到財神加持，小孟老師建議，在下注前尋找另一伴或者朋友一起到投注站，說不定可以藉由朋友或家人的力量獲得加持，另外，可以冥想著「獅子」下注，因為財帛宮剛好落入獅子座，會讓財庫的能量被點燃，幸運數字則有9.1.10。

(中時新聞網)