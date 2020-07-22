喜歡拿著 iPhone 隨手拍嗎？iPhone 出色的相機表現力，還有十多年來累積的用戶族群，都讓使用 iPhone 攝影成為一門不小的學問。一年一度的 iPhone 攝影大獎 ─ IPPAWARDS 已對外公布，在 19 項攝影主題分組項目中，由來自香港的 Leo Chan 以 iPhone 11 Pro 在義大利拍下的美景奪下「日落組」(Sunset)冠軍。來自台灣的攝影師們則是僅入圍佳作，略感可惜！來年絕對要再接再厲，而你也有機會成為下一個揚名世界的 iPhone 攝影師！

iPhone 攝影獎 ─ IPPAWARDS，自 2007 年首款 iPhone 推出之後就已成立。之後每一年都會公布評選結果，表揚由 iPhone 所拍出的主題美照。目前已累積共 19 種分類比賽主題，涉及人物肖像、自然景觀、抽象、動物、孩童、全景、旅行等主題。而 2020 年的 IPPAWARDS 最大獎項年度攝影師(Photographer of the Year)大賞(Grand Prize)由來自英國的 Dimpy Bhalotia 在印度 Banaras 所拍的人物照奪得(持 iPhone X 所拍)；年度攝影師第一、第二、第三名則分別由俄羅斯的 Artyom Baryshau(持 iPhone 6)、中國大陸的 Geli Zhao(持 iPhone XS Max)以及來自伊拉克的 Saif Hussain(持 iPhone X)所拍，得獎作品如下。

IPPAWARDS 2020 年度攝影師大獎 Dimpy Bhalotia 所拍作品。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

由左至右為 IPPAWARDS 2020 年度攝影師第一、第二、第三名的作品。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

除了上述大獎之外， IPPAWARDS 也針對 19 個分類投稿項目進行了評選，分別選出前三名作品。其中「日落組」由來自香港的 Leo Chan 奪下冠軍。她以 iPhone 11 Pro 作為相機參加在意大利舉辦的攝影學習團，包括探訪世界遺產多羅米提山 The Dolomites，回程下山時以 iPhone 11 Pro 夜拍模式(Night Mode)拍下日落景色，效果超乎想像。

IPPAWARDS 2020 年日落組第一名作品，由來自香港的 Leo Cha 所拍。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

今年 IPPAWARDS 得獎者來自全球 20 多個不同國家或地區。數十張得獎作品記錄了各種震撼有力的世界觀，由蒼茫大地至獨生孤木，從城市街巷到荒涼景貌，得見勞苦不息的辛酸，亦蘊藏著明媚陽光下的私人時光。想要提升自己的 iPhone 攝影力？學習的方法之一就是從模仿而來，感興趣的朋友可以前往 IPPAWARDS 官網進一步了解每個分組的優秀作品，增進自己的 iPhone 拍攝實力！

(科技)