隨著政府開放海洋政策的推動，民眾學習遊艇駕駛成為風潮，根據交通部航港局統計，2012年至今發出超過1萬7000張遊艇駕照，日前在高雄興達港舉行的遊艇與動力小船駕駛執照測驗，藝人KID林柏昇也前往報考並通過測驗，一圓駕駛遊艇夢。

航港局表示，「遊艇與動力小船駕駛管理規則」規定駕駛未滿24公尺遊艇，必須取得二等遊艇駕駛執照；駕駛24公尺以上遊艇，則必須取得一等遊艇駕駛執照。領有營業用動力小船駕駛執照者或領有自用動力小船駕駛執照滿1年者，也可以換領二等遊艇駕駛執照。

航港局說，搭乘遊艇近年是國人積極參與的海上休閒遊憩活動，現在已有業者嗅到商機，配合政府投入資源，建設遊艇碼頭或推出相關包套服務，讓國人不必出國也可以在國內享受遊艇的樂趣。

為鼓勵民眾投入遊艇海上休閒遊憩活動，航港局今年度擴大辦理遊艇推廣活動，要讓更多的民眾有機會接近海洋，帶動遊艇產業發展。

KID指出，因為拍攝節目搭乘遊艇出海，發現台灣四周海域相當的漂亮，完全不輸國外，更發現遊艇活動的樂趣，進而萌生考照的念頭，雖然考照前經過駕訓班的專業訓練，但是難免還是相當緊張，畢竟水上跟陸上還是有差異，還好最後順利通過考試。

航港局說，國內遊艇產業一直以來都以製造業為主，但位處四面環海的台灣，有一定的潛力發展相關服務產業，尤其台灣地處第一島鏈的中心，有絕佳的地理環境優勢，來往東北亞及東南亞的遊艇玩家，都需要經過台灣，如能發展相關遊艇服務產業，將可有效帶動遊艇產業鏈的整體發展，更可以提供國人親近海洋的另一種選擇。

(中時 )