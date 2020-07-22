國民黨立法院黨團上月強佔立法院議場，打破門窗，大舉破壞議場，讓北市文化局介入了解，近期監察院人事案風波未息，藍委二度強佔議場，文化局再度發文給立院，了解損壞程度，近期將召開文資委員會諮詢會議，若認定為無法恢復的情形，甚至有故意毀損的事情，將依文資法處30萬至200萬元罰鍰。

立院議場具有歷史地位，2017年6月被指定為歷史建築，曾在2018年遭時代力量破壞，當時文化局也介入調查，發現破壞情形為可修復，要求恢復原狀後不列入文資法處分，北市文化局副局長田瑋說，會比照時代力量的處理模式，會請立法院秘書處提供2次損壞的清單和明細，預估收到回文2周後，召開文資委員諮詢會。

田瑋說，第1次國民黨團破壞立院議場時，立院祕書處已回函詳細清單，但為了方便行事，2次的損壞情時將一併審查，並依時代力量當時的情形為基準，會請文資委員來評估和比對。

田瑋指出，因非緊急災害，所以不用啟動現勘，且立法院資訊完善，有些設備已復原，如派員現勘，也非第一手破壞狀況，很難判定，如未來經諮詢會認定損壞程度到無法恢復或傷及建築物結構，將處30萬至200萬罰鍰。

(中時 )