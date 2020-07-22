行政院經濟部發放振興三倍券正式上路，高雄麗尊酒店推出「仲夏連泊．漫遊港都」住房1+1優惠專案，凡持振興三倍券3,000元搭配安心旅遊補助，即可入住卓越雙人客房兩晚(NT$14,400+10%)，三天兩夜遊高雄每人每晚最低只要NT$ 0元起，再享7-8月入住加購高鐵車票7折的優惠。

另外還有麗尊酒店餐飲優惠專案，凡持振興三倍券至3F芙悅軒，可以NT$3,000元專案優惠價享用『蒜香脆皮雞』六人套餐(原價NT$3,680+10%)或『蘭陽櫻桃鴨四吃』六人套餐(原價NT$3,660+10%)，讓您輕鬆暢遊南台灣，享受頂級的舒心體驗。

麗尊酒店表示，「仲夏連泊．漫遊港都」住房1+1優惠專案，凡於週日至週五雙人入住卓越客房兩晚，使用振興三倍券及安心旅遊補助！每房每晚最低0元起，可連續入住兩晚或一次入住兩間，入住期間可享「3F芙悅軒湘粵料理&港式飲茶」9折之優惠，再享7-8月入住加購高鐵車票7折之優惠。

另高雄麗尊酒店3F芙悅軒，以經典湘粵菜擄獲饕客味蕾，其中「明爐烤鴨片皮四吃」及「蒜香脆皮雞」更是為必吃料理。其中「明爐烤鴨片皮四吃」，主廚選用體態肥美的宜蘭鴨，以明爐燒烤的烹調方式，並以四種不同料理手法重新詮釋烤鴨的鮮美滋味；另外「蒜香脆皮雞」，主廚以特製大蒜調味料醃漬2-3天的時間入味，以明爐燒烤的方式鎖住鮮美的肉汁，最後再以高溫油炸使整體呈現金黃色澤，搭配上祖傳廣式泡菜及胡椒鹽一同享用，金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的肉質，在口中完美的綻放。

(工商 )