縣長王惠美簡報。（吳敏菁攝）

縣長王惠美簡報。（吳敏菁攝）

國民黨行動中常會22日拔師到彰化縣黨部舉辦。（吳敏菁攝）

國民黨行動中常會22日拔師到彰化縣黨部舉辦，主席江啟臣除了痛批民進黨立院黨團強行通過國民法官法，也不滿一連串錯誤政策，影響彰化人的發展，北彰持續壟罩中火汙染下，彰化人被迫用肺發電，

江啟臣表示，彰化縣是全台灣六都以外的最大縣市，是第七都的潛力縣市，值得有更好的發展，中央的政策更直接了限制彰化縣的發展。像是民進黨推動再生能源，大量太陽能廠商進駐，將矛頭對準農地，讓農地「從種菜變成種電」，種出環保隱憂。

江啟臣說，兩岸關係緊張，許多兩岸的農產品買賣陷入了困局，也讓農民的生計出現了影響。未來，隨著ECFA的早收清單到期，兩岸關係的持續惡化，犧牲農民的權益與生計。

江啟臣還痛批，中央的政策更直接了限制彰化縣的發展。例如，鐵道及公共運輸建設政策的延遲、無力改善農業缺工問題、無法滿足產業五缺的需求等等，成為彰化轉型的瓶頸。

會議安排縣長王惠美簡報，江啟臣表示，一起給王縣長、縣府團隊還有我們縣議會所有黨團夥伴一個掌聲、一個肯定。

王惠美以15分鐘進行施政提出報告，指出彰化縣素有穀倉之稱，水五金、織襪、汽車零產業等都很發達，以是中小企業的故鄉，在建設上爭取鐵路高架化，配合都市更新和車站開發帶動彰化起飛，目前正爭取中央辦理彰北彰、南彰捷運路廊的可行性評估，帶動工業區發展，讓人才流在地方打拚。

王惠美表示，縣府積極推動更便捷公共運輸系統，啟動7座轉運站、推動幸福候車亭、智慧型站牌等，為了配合捷運到彰化，加速推動東區都市計畫，還有地方產業，推動水五金田園生產聚落，已經啟動擬定都市計畫程序，今年7月完成規劃草案。還有打鐵厝、二林精密機械園區、中科二林等產業園區，都加速佈局中。

王惠美也指出，配合特定工廠辦法，已經輔導950家特定工廠，績效全國最高，26鄉鎮也都推動特色公園等，打造觀光特色，替彰化打好紮實的基礎，促進產業繁榮，文化繁華。

(中時 )