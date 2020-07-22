由韓國公司NEOWIZ開發、營運的策略RPG手遊《Kingdom of Heroes:英雄王國》（原名為《Kingdom of Hero:英雄王國》，以下簡稱《英雄王國》），今（22）日更新開放全新5星英雄「摩根」、「伊西斯」及遊戲優化調整，後續也將推出一系列「夏日水仗慶典」精彩活動，準備多項限時好禮，與玩家一起開心FUN暑假！

全新登場的英雄「摩根」、「伊西斯」，將陪伴玩家在戰場上一路過關斬將！「摩根」是透過範圍攻擊遠距離敵人的5星火屬性英雄，釋放特定技能造成敵人持續傷害的減益效果。如我方參加戰鬥的英雄人數越少，摩根的生存能力就越強。而「伊西斯」是能大幅提高所有英雄生存能力的5星光屬性英雄，使用特定技能不僅可以保護陷入死亡危機的隊友，也可恢復體力，並運用各種形態的恢復技能，增加戰鬥持久力。

全新5星英雄強勢登場！(圖片來源/ NEOWIZ提供)

迎接夏季來臨，官方於8月4日至8月16日推出「夏日水仗慶典」活動，準備多項豐厚好禮回饋玩家。只要在符文地下城、覺醒溪谷、冒險區域、裂縫中收集活動物品「水氣球」，並朝BOSS攻擊，玩家將依照累積分數獲得技能妖精的碎片、高級召喚卷軸、水晶等多種遊戲虛寶。

此外，本次針對3名英雄「霍塔露」、「奇克洛佩斯」、「達芙妮」技能進行技能威力、攻擊力、防禦力等平衡調整，並加入英雄們之間相互交換符文功能及減少解除符文的費用，同時還推出「阿提米絲」、「浮士德」全新稀有制服服裝。

(科技)