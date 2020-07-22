桃園市觀旅局「桃園金牌好棧」選拔，今年特別找來45位網紅助陣，一對一幫忙在地45家優質旅宿行銷。(蔡依珍攝)

桃園市觀旅局「桃園金牌好棧」選拔，今年特別找來45位網紅助陣，一對一幫忙在地45家優質旅宿行銷。(蔡依珍攝)

鄭文燦當紅娘幫配對。(蔡依珍攝)

「啦啦隊女神」艾蜜絲配對到微笑蒔光民宿。(蔡依珍攝)

「巧連智叮噹姐姐」妍言配對到谷點咖啡民宿。(蔡依珍攝)

「專業模特兒」班比配對到尊爵天際大飯店。(蔡依珍攝)

「實境節目主持人」汪選璇配對到六星旅館。(蔡依珍攝)

「世界華裔小姐」胡佳琳配對到桃園喜來登飯店。(蔡依珍攝)

網紅們不放棄任何機會，在記者會現場就開直播，每個人裝備一應俱全。(蔡依珍攝)

嘎琳幫桃園喜來登行銷

汪選璇幫六星旅館行銷

班比幫尊爵天際飯店行銷

妍言幫谷點咖啡民宿行銷

桃園市觀旅局「桃園金牌好棧」選拔，今年特別找來45位網紅助陣，一對一幫忙在地45家優質旅宿行銷，力拼在8月登場的「網紅大挑棧」人氣PK賽中脫穎而出，桃園市長鄭文燦22日化身「紅娘」幫忙抽籤配對，希望網紅們能發掘桃園旅宿業的獨特魅力，吸引更多觀光客。

人手一機的時代，民眾每天都在滑臉書和IG，觀旅局在第6屆「金牌好棧」選拔賽中，找來45名粉絲數從2萬到10萬的網紅與直播主參與，型態遍及旅遊、親子、情侶、美食、美妝等，將入住配對成功的旅宿業者，以擅長的短影音、圖文，推廣好棧特色與周邊旅遊經濟，並挑戰8月15至30日舉辦的「網紅大挑棧」人氣PK賽，號召網友按讚票選出最佳好棧代言人。

鄭文燦化身「紅娘」幫忙抽籤配對，其中「啦啦隊女神」艾蜜絲、「巧連智叮噹姐姐」妍言、「世界華裔小姐」胡佳琳、「實境節目主持人」汪選璇、「專業模特兒」班比等5位超人氣網紅，分別配對到微笑蒔光民宿、谷點咖啡民宿、桃園喜來登飯店、六星旅館、尊爵天際大飯店等，正好五星飯店、民宿和摩鐵皆有，5姝都迫不及待要入住拍影片，設計多元的網路行銷活動幫宣傳。

其中擁有逾12萬名粉絲的胡佳琳（嘎琳），很開心和桃園喜來登飯店配對成功，將錄小短片在IG或抖音上播放，跟粉絲做些小互動，讓粉絲知道喜來登飯店的設施和環境，也會透過圖文方式更詳細介紹。

鄭文燦說，不同的旅宿業者擁有不同的特色，可能是以服務、裝潢布置、餐飲、整合周邊旅遊路線等取勝，希望藉由網紅的力量挖掘桃園旅宿業者的獨特魅力，若市場反應良好，不排除擴大網紅行銷法到桃園的商圈、觀光工廠、休閒農場、風景區等。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進指出，渡假型飯店和民宿受惠「報復性出遊」都已回溫甚至供不應求，但商務型飯店長年倚賴國外旅客或商務客，至今仍慘澹經營，希望透過網紅加持，帶動整體住房率提高5成。

今年入選好棧業者都有強烈的主題性，像是棒球為主題的名人堂花園大飯店、海洋主題風的和逸飯店、清新質感的旅居文旅等。位在中壢的捷適商旅承接商旅後翻新，找來藝術家手繪，讓公共區域和房間都充滿街頭彩繪風，共有54間房，可惜去年底開幕就遇到疫情，讓第二代負責人黃成翰直呼：「真的很慘，住房幾乎腰斬！」力推半價入住率還是不到2成、平日旅客10根手指頭數得出來，「政府方案什麼都願意嘗試！」所幸安心旅遊補助讓住房率提高到6成，「比疫情前還夯！」原本有意找網紅，又遇到觀旅局幫忙配對，省下開銷，將以更好的服務吸客。

(中時 )